«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

Туринский «Ювентус» на своем официальном сайте объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды по окончании сезона.

О причинах отставки специалиста не сообщается. Завтра, 18 мая, Аллегри проведет пресс-конференцию вместе с президентом бьянконери Андреа Аньелли.

Аллегри возглавил «Ювентус» летом 2014 года. В последующие пять сезонов туринцы неизменно становились чемпионами Италии, а также дважды доходили до финала Лиги чемпионов, где проигрывали испанским грандам – «Барселоне» в 2015 году (1:3) и «Реалу» в 2017-м (1:4).

В нынешнем розыгрыше главного еврокубкового турнира бьянконери добрались до 1/4 финала, где уступили «Аяксу» (1:1 и 1:2). В серии А команда за два тура до конца сезона опережает ближайшего преследователя в лице «Наполи» на 13 очков. (Чемпионат)

| 2019-05-17T15:51:19+00:00 17 мая 2019, 17:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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