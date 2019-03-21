«Ювентус» летом не поедет в США, чтобы избежать задержания Роналду

Туринский «Ювентус» проведет предсезонное турне в Азии вместо традиционной поездки в США.

Как сообщает New York Times, решение о переносе матчей бьянконери приняли организаторы международного Кубка чемпионов, ежегодно проходящего в Штатах. У «Ювентуса» есть соглашение, по которому он приглашается на турнир, однако на этот раз команда отправится в Китай и Сингапур, чтобы избежать проблем с законом у нападающего Криштиану Роналду. Португалец, в отношении которого идет расследование по делу об изнасиловании, может быть задержан властями США в случае появления на территории страны.

Напомним, осенью прошлого года модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в 2009 году. В отношении футболиста было заведено дело. (Чемпионат)