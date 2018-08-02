Юристы Турции осудили решение Минфина США

Ассоциация юристов Турции (TBB) осудила решение Минфина США о введении санкций в отношении двух турецких министров, сообщает агентство «Анадолу».

«Позиция США основана на непризнании принципов верховенство закона. Вашингтон пытается навязать Анкаре свою позицию. Подобное отношение к Турции недопустимо», — говорится в письме главы TBB Метина Фейзиооглу в адрес Американской ассоциации юристов.

В документе отмечается, что давление и угрозы с целью освобождения гражданина США, арестованного в Турции за шпионаж и пособничество террористам, не возымеют результата.

«Турция и США — союзники. Этот союз важен не только для двух стран, но и всего мирового сообщества. Основой любого партнерства является взаимное уважение суверенитета государств. Хочется верить, что нынешний кризис будет улажен. Доверие к судебной системе Турции непоколебимо»,- говорится в заявлении TBB.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Минфин США по поручению президента Дональда Трампа ввел санкции в отношении министра юстиции Турции Абдульхамита Гюля и министра внутренних дел Сулейману Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Крейга Брансона, обвиняемого в Турции в шпионаже и пособничестве террористам.

Оба министра сыграли роль в задержании пастора в 2016 году и его последующем аресте, пояснила Сандерс, отметив, что будут также заблокированы вероятные активы двух турецких министров в США.

В соответствии с американским законодательством, лицам, попавшим в санкционный список, запрещено проводить торговые операции с гражданами США.

Но тут надо отметить небольшую, а возможно очень даже большую неувязочку в завялении Сандерс. Дело в том, что в момент ареста Эндрю Брансона в 2016 году, министром юстиции Турции был Бекир Боздаг. Поэтому Абдульхамит Гюль к аресту пастора никакого отношения не имеет.

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