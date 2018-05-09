Юриста Трампа обвинили в получении 500 тыс. долларов от Вексельберга

Вскоре после победы Дональда Трампа на выборах президента США его адвокат получил 500 тыс. долларов от находящейся под контролем российского олигарха компании, утверждает Майкл Авенатти.

Майкл Авенатти обвинил адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна в получении 500 тыс. долларов от компании, которая находится под контролем российского олигарха. Об этом адвокат порноактрисы Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Stormy Daniels, написал в Twitter во вторник, 8 мая. По его словам, сумма была перечислена через несколько месяцев после победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 года.

В начале апреля в отношении Коэна было начато расследование по подозрению в банковском мошенничестве и финансовых нарушениях. Коэн оказывал Трампу помощь в скандальных и щекотливых ситуациях — в частности, считается, что именно через него порноактриса в феврале получила 130 тыс. долларов за молчание о связи с Трампом. Сам Трамп назвал обыски в офисе Коэна «охотой на ведьм» и «позорной акцией».

В марте Клиффорд подала иск против Трампа. Как следует из судебных документов, порноактриса намерена добиться, чтобы соглашение с Трампом о конфиденциальности, которое Клиффорд и Коэн подписали через несколько дней после победы миллиардера на выборах президента США, было признано недействительным.

Между тем, следователи спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует предполагаемое вмешательство России в выборы президента США, допросили российского олигарха Виктора Вексельберга. В частности, следователей интересовали платежи на несколько сотен тысяч долларов, которые в пользу Коэна совершила связанная с Вексельбергом компания, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Кроме того, Вексельберга спросили о пожертвовании, которое глава связанной с ним компании Columbus Nova Эндрю Интратер направил в инаугурационный фонд Трампа. Цели этих платежей остаются неясными, отмечает CNN.

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