Юрисконсульт Трампа общался с командой спецпрокурора Мюллера

Ведущий юрисконсульт Белого дома Дон Макган активно сотрудничал со спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим дело о предполагаемом вмешательстве российской стороны в выборы в США 2016 года. Об этом сообщила газета New York Times в ночь на воскресенье, 19 августа.

Ссылаясь на ряд нынешних и бывших сотрудников Белого дома, издание рассказало, что Макган поделился информацией, которую в ином случае следователи не могли бы узнать. Факт общения Макгана с командой Мюллера подтвердил и президент США Дональд Трамп в твиттере.

Как пишет NYT, Макган за последние девять месяцев имел как минимум три «добровольные беседы» со следователями. Суммарная продолжительность бесед превысила 30 часов. По данным издания, Макган поделился информацией о комментариях и действиях Трампа, совершенных во время увольнения тогдашнего главы ФБР Джеймса Коми, а также об идеях президента США назначить на его место «лояльного человека». NYT пишет, что Макган мог быть вовлечен в попытки Трампа уволить и самого Роберта Мюллера. Однако сам Макган заявил следователям, что никогда не видел, чтобы Трамп выходил за пределы своих полномочий.

При этом источник, близкий к Трампу, сказал агентству Reuters в субботу, что сотрудничество Макгана было «тактической или стратегической ошибкой», допущенной первой юридической командой Трампа. Общение с командой Роберта Мюллера не должно было случиться. Вместе с тем источник из президентских кругов добавил, что Трамп «не беспокоится», потому что он не чувствует, что он сделал что-то неправильно.

Источник: Русская служба DW

36 просмотров