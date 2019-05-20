Юрий Семин: В «Габале» всегда уделяли внимание футболу

Бывший главный тренер ФК «Габала», ныне наставник московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «радаров» в Кубке Азербайджана по футболу.

«Ух, Санан! Молодец! Хорошо помню его. Он был моим помощником, когда я работал в «Габале». Поздравляю все руководство клуба, в частности Тале Гейдарова и всех тех, кто причастен к этой победе. Они долго шли к этому. В Габале всегда уделяли внимание футболу и в том числе детскому, что немаловажно в становлении клуба. Очень рад за них. Санан Гурбанов – молодец!», — заявил Семин.