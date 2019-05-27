Юрий Луценко не собирается уходить в отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не покинет свою должность до формирования нового парламента, сообщает ТАСС.

«Для себя я принял такое решение. Я считаю, что мое задание — вместе с коллегами из правоохранительных органов провести еще не только честные президентские, а честные парламентские выборы (назначены на 21 июля — прим. ТАСС), после чего я пойду в политику не в списках любых партий, а к людям, с которыми буду работать над своим видением развития Украины», — заявил Луценко в эфире телеканала ICTV.

Он уточнил, что готов покинуть должность «после того, как новый парламент сформирует новые органы власти», и «это дело будет в новых надежных руках».

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады после церемонии инаугурации, призвал уволить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.

| 2019-05-28T00:55:19+00:00 28 мая 2019, 07:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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