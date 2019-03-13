Юрген Клопп: Взять и вылететь из Лиги чемпионов в конце сезона — сумасшествие

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на высказывания эксперта Sky Sports Гари Невилла. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» предположил, что вылет от «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов поможет мерсисайдцам в борьбе за чемпионство в АПЛ.

«Я не знаю, приходится ли еще хоть одному тренеру отвечать на этот вопрос. Подобное происходит, только если ты тренер «Ливерпуля», а эксперт из «Манчестер Юнайтед». Эксперты постоянно о чем-то говорят. Это не значит, что в их словах есть смысл. В этом проблема.

Легко сидеть в офисе или в студии и так рассуждать о вещах. Мы не планируем весь сезон наперед и не думаем, что лучший способ преуспеть – это пораньше вылететь из кубковых турниров.

Когда это происходит, на тебя сразу налетают как сумасшедшие. Конец сезона уже близок, и можно ли сейчас взять и вылететь из Лиги чемпионов без борьбы? Это реально сумасшествие. Я не злюсь. Просто дико то, что мне постоянно приходится сталкиваться с подобными мнениями», – заявил Клопп.

| 2019-03-13T21:30:47+00:00 13 марта 2019, 22:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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