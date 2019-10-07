Юрчевич лишился Эмрели

В составе сборной Азербайджана по футболу, которая готовится к товарищескому матчу с Бахрейном (9 октября) и встрече отбора на ЕВРО-2020 против Венгрии (13 октября), произошло еще одно изменение.

Как передает azerisport.com, форвард агдамского «Карабаха» Махир Эмрели вчера получил травму в матче 7-го тура премьер-лиги с «Сабахом», из-за чего не сможет прибыть на сбор «милли». Вместо него рулевой сборной Никола Юрчевич пригласил вингера «Нефтчи» Намика Алескерова.

Напомним, что ранее из обоймы «милли» выбыл Салахат Агаев, также получивший травму в 7-м туре в матче с «Сабаилом», а на его место был вызван вратарь «Сумгайыта» Мехти Джаннатов.