Юрчевич лишился Эмрели

В составе сборной Азербайджана по футболу, которая готовится к товарищескому матчу с Бахрейном (9 октября) и встрече отбора на ЕВРО-2020 против Венгрии (13 октября), произошло еще одно изменение.
Как передает azerisport.com, форвард агдамского «Карабаха» Махир Эмрели вчера получил травму в матче 7-го тура премьер-лиги с «Сабахом», из-за чего не сможет прибыть на сбор «милли». Вместо него рулевой сборной Никола Юрчевич пригласил вингера «Нефтчи» Намика Алескерова.
Напомним, что ранее из обоймы «милли» выбыл Салахат Агаев, также получивший травму в 7-м туре в матче с «Сабаилом», а на его место был вызван вратарь «Сумгайыта» Мехти Джаннатов.
| 2019-10-07T15:14:34+00:00 7 октября 2019, 17:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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