Юпитер поглотил зародыш планеты

Юпитер слился с крупной планетезималью — планетным зародышем. Об этом сообщает издание Science Alert.

Отмечается, что столкновение планет произошло около 4,5 млрд лет назад.

Уточняется, что о слиянии планет стало известно после изучения гравитационного поля Юпитера. Ученые выяснили, что ядро Юпитера размыто, это свидетельствует о его столкновении с другим большим небесным телом на ранних стадиях формирования Солнечной системы.

Исследователи подчеркнули, что подобное могло произойти и с Сатурном.(Газета.ру)

| 2019-08-15T16:30:50+00:00 15 августа 2019, 19:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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