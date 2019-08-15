Юпитер поглотил зародыш планеты

Юпитер слился с крупной планетезималью — планетным зародышем. Об этом сообщает издание Science Alert.

Отмечается, что столкновение планет произошло около 4,5 млрд лет назад.

Уточняется, что о слиянии планет стало известно после изучения гравитационного поля Юпитера. Ученые выяснили, что ядро Юпитера размыто, это свидетельствует о его столкновении с другим большим небесным телом на ранних стадиях формирования Солнечной системы.

Исследователи подчеркнули, что подобное могло произойти и с Сатурном.(Газета.ру)