Юные звезды «Симурга»: в Баку состоялся гала – концерт финалистов детского фестиваля

В Бакинской музыкальной академии им.Узеира Гаджибекова состоялся Гала-концерт детского музыкального фестиваля «Симург», который проходит при поддержке Baku Media Center и Министерства образования Азербайджана.

Участникам и финалистам проекта в торжественной церемонии были вручены дипломы, а члены жюри и наставники вышли на сцену и подвели итоги.

В этом году с детьми работали заведующая кафедрой фортепианного отделения Центральной Московской школы Мира Марченко, заслуженный артист России, пианист Александр Гиндин, директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов, лауреат международных конкурсов, преподаватель Университета «Анадолу» (Турция) Фарид Адыгезалзаде, проректор Азербайджанской музыкальной академии, народная артистка Егяна Ахундова.

Автор и руководитель проекта – известная азербайджанская пианистка, лауреат престижных международных конкурсов Саида Таги-заде.

В интервью # она рассказала, что идея данного фестиваля возникла у нее очень давно:

«Это не конкурс, а образовательный проект, который нацелен на развитие детей, выбравших нелегкую профессию музыканта. «Симург» — это целая система, которая помогает ребенку научиться ощущать себя настоящим артистом, музыкантом, уметь смело мыслить и не бояться показать свое видение музыки. Очень хочется, чтобы наши талантливые юные музыканты смогли заявить о себе по всему миру!», — говорит руководитель фестиваля.

Фестиваль стартовал в октябре 2018 года. Оргкомитет получил свыше 100 заявок от юных музыкантов, желающих участвовать в фестивале.

На протяжении нескольких месяцев дети занимались с лучшими педагогами Азербайджана и России, выступали с концертами, принимали участие в мастер-классе.

В итоге, самые талантливые участники стали финалистами и получили право выступить на Гала – концерте. Это юные звезды классической музыки — Аян Асланова, Наргиз Алиева, Нармина Исмайлова, Эльчин Мамедов, Ляман Сеидова и Заррин Шукюр.

«Мы хотим подготовить новое поколение сильных музыкантов и возродить традиции азербайджанской классической музыкальной школы. Очень важно, чтобы молодые азербайджанские музыканты принимали участие в международных проектах, фестивалях и конкурсах, набирались опыта. В Азербайджане очень много талантливых детей-музыкантов, которые могут достойно представлять нашу страну за рубежом. Им нужно лишь немного помочь, направить в нужное русло», — говорит Саида Таги-заде.

Фестиваль объединил талантливых детей, за плечами которых, несмотря на их юный возраст, уже имеются большие достижения.

К примеру, Эльчин Мамедов является лауреатом первой степени множества республиканских и международных конкурсов, а в 2014 году стал обладателем поощрительной стипендии фонда «Новые имена» И.Н.Вороновой.

Ученица 11 класса Центральной школы искусств им. Кара Караева Наргиз Алиева в свои юные годы уже выступает с Государственным камерным оркестром им. Кара Караева и с Симфоническим оркестром им. Узеира Гаджибекова.

11-летняя Ляман Сеидова в 2017 году завоевала Гран При Второго Международного конкурса исполнителей «Edelüeiss» в Австрии. Год спустя ее копилка достижений пополняется вторым местом Международного конкурса пианистов имени Цезаря Франка в Бельгии.

По окончании официальной части мероприятия начался концерт. Юные музыканты предстали во всей красе, порадовав публику чарующим исполнением известных классических произведений.

Самая юная финалистка фестиваля «Симург» — 9-ти летняя Заррин Шукюр в интервью # призналась, что она получает большое удовольствием, когда выходит на сцену и играет для слушателей.

«Я буду стараться и дальше участвовать в конкурсах, и, однажды, обязательно стану известной на весь мир», — говорит юная звезда.

Народный артист Азербайджана, один из наставников проекта – Мурад Гусейнов пожелал участникам фестиваля вдохновения, успешных выступлений и музыкальных побед, отметив, что «конкурс – это всегда и ответственность и особая, полная эмоционального и волнительного содержания творческая атмосфера.

«Симург для всех нас – это большой праздник. Участникам конкурса удалось в полной мере донести до слушателей все, над чем они работали. Юные музыканты раскрыли в своих выступлениях весь свой творческих потенциал. Все ребята достойны большой похвалы», — заявила Егяна Ахундова.

Поздравив всех участников этого замечательного музыкального события, Саида Таги-заде сообщила, что в ближайшее время начнутся прослушивания на новый сезон проекта.