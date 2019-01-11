Юнкер утверждает, что в Европе нет раскола

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что председательство Румынии в Совете ЕС поможет доказать отсутствие внутреннего раскола в Европе.

«Думаю, что председательство Румынии внесет значительный вклад в демонстрацию того, что те, кто говорят о расколе Европы на два блока, неправы, что Европа дышит обоими легкими. Было бы хорошо, чтобы внутри самой страны был дух консенсуса, который позволит двигаться вперед», — сказал Юнкер в Бухаресте на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, которая транслировалась в прямом эфире Digi 24.

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