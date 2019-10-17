Юнкер сообщил о договоренности по Brexit между Великобританией и ЕС

Переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС, говорится в Twitter главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

«Когда есть воля, есть и договоренность — и у нас она есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Соединенного Королевства… Я рекомендую саммиту принять эту сделку», — написал он.

В сообщении Юнкера отмечается, что Еврокомиссия одобрила договоренность, премьер-министр Британии дал понять, что также принимает ее.

Британский премьер Борис Джонсон подтвердил, что достиг нового соглашения с ЕС по Brexit, и призвал парламент в субботу поддержать документ.

«Мы достигли отличного нового соглашения, которое отдает контроль (за своими делами) в руки Британии. Теперь парламент должен обеспечить в субботу Brexit, чтобы мы могли заняться другими приоритетными вопросами – такими как стоимость жизни, Национальная служба здравоохранения, преступность и экология», — написал Джонсон в Twitter.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. В субботу парламент страны, как ожидается, проголосует по новому соглашению.