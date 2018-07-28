Юнкер рассказал, кто кого поцеловал на встрече с Трампом

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал немецкому телеканалу ARD фотографию, где он целуется на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее Трамп опубликовал этот снимок в Twitter и написал, что это доказывает любовь между Евроcоюзом и США.
«Это было для меня сюрпризом», – сказал Юнкер, отметив, что инициатива поцелуя исходила именно от Трампа.
По словам главы Еврокомиссии, это противоречит его обычному поведению.
Юнкер также отметил, что не знал, что в Овальном кабинете находился фотограф.
Напомним, 25 июля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Юнкера. Стороны договорились работать над полной отменой торговых пошлин.45 просмотров