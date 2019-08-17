Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал свой отпуск по медицинским причинам и был отправлен в Люксембург, где ему будет проведена срочная операция, говорится в сообщении Еврокомиссии.

«Президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру пришлось сократить свой отпуск в Австрии по медицинским причинам. Он был отправлен обратно в Люксембург, где ему будет срочно проведена холецистэктомия (cholecystectomy) — хирургическое удаление желчного пузыря», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.