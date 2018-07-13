Юнкер не держался на ногах на саммите НАТО

Во время саммита НАТО в Брюсселе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по неизвестной причине едва держался на ногах: топ-чиновник ЕС спотыкался и не мог удерживать равновесие. В результате Юнкеру помогали окружавшие его политики.

Председателю Еврокомиссии также потребовалась помощь, чтобы подняться по ступеням, а после церемонии поднятия флага НАТО мировым лидерам пришлось помочь ему безопасно спуститься с помоста.

Во время совместных мероприятий президенты Финляндии и Украины Саули Ниинисте и Петр Порошенко поддерживали Юнкера.

«Президент Еврокомиссии имел серьезные проблемы со спиной во время пребывания на саммите в Брюсселе, именно поэтому ему понадобилась помощь лидеров стран во время одной из церемоний». Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге в Брюсселе в пятницу, 13 июля.

«Президент в среду вечером почувствовал очень болезненный приступ в пояснице. Он публично сказал, что эти приступы могут влиять на его способность ходить, к счастью этого не произошло. Президент хочет публично поблагодарить премьера Нидерландов Марка Рютте и премьера Португалии Антонио Кошта за помощь в этот болезненный момент. Он принял лекарство и уже чувствует себя лучше. Вы видели, что вчера он участвовал во всей программ на саммите «, — сказал Схинас.

В то же время он отказался отвечать на вопрос журналистов, не планирует ли Юнкер в ближайшее время делать операцию.

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