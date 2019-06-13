Юнкер назвал имя того, кого хотел бы видеть своим преемником

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, полномочия которого истекают в октябре, заявил, что хочет видеть в качестве своего преемника баварца Манфреда Вебера от «Европейской народной партии» (ЕНП), сообщает iz.ru.

12 июня в Испании состоялась встреча руководства ЕНП, на которой анализировались итоги майских выборов в Европарламент.

Ведущая в ЕС партия потеряла по их результатам почти 40 мандатов и вместе со своими коалиционными союзниками, левоцентристами, лишилась большинства. Теперь они не смогут утвердить на пост главы ЕК своих кандидатов без поддержки других политиков в ЕП.

 

| 2019-06-13T00:35:27+00:00 13 июня 2019, 08:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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