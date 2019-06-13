Юнкер назвал имя того, кого хотел бы видеть своим преемником

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, полномочия которого истекают в октябре, заявил, что хочет видеть в качестве своего преемника баварца Манфреда Вебера от «Европейской народной партии» (ЕНП), сообщает iz.ru.

12 июня в Испании состоялась встреча руководства ЕНП, на которой анализировались итоги майских выборов в Европарламент.

Ведущая в ЕС партия потеряла по их результатам почти 40 мандатов и вместе со своими коалиционными союзниками, левоцентристами, лишилась большинства. Теперь они не смогут утвердить на пост главы ЕК своих кандидатов без поддержки других политиков в ЕП.