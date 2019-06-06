Юнкер хочет видеть больше женщин на руководящих постах в ЕК

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер не исключает, что Еврокомиссию может возглавить женщина, он также выступает за увеличение числа женщин на руководящих постах в исполнительной коллегии ЕС, сообщает РИА Новости.

Юнкер принимал в четверг участие в мероприятии в Словении, по итогам которого прошла пресс-конференция.

«Послушайте, я не вхожу в следующую ЕК, потому не мне заботиться о ее составе. Но я хотел бы, чтобы там было больше женщин», — заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, «когда он формировал нынешнюю ЕК, в списке предложенных кандидатур была всего одна женщина», но ему «удалось увеличить это число до девяти из 28 постов, что все равно остается смешным».

«Потому что 60 процентов выпускников университетов – это женщины. Я бы никогда не исключал, что женщина может возглавить ЕК. Но это не замечание немедленного действия», — сказал Юнкер.