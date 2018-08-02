Юнкер: ЕС сокращает зависимость от газа из России

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз сократил зависимость от российского газа. Об этом он заявил, комментируя итоги переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, пишет люксембургский ресурс Paperjam.

«Зависимость от России сокращается», — сказал Юнкер в интервью RTL о ввозе газа из США.

По информации издания, «решение по сжиженному природному газу, по словам Юнкера, стало результатом саммита Европейский союз – Западные Балканы 17 мая в Софии».

В декларации, принятой по итогам встречи в верхах, говорится, что приоритет при сотрудничестве ЕС с западно-балканскими странами в обеспечении энергобезопасности будет отдан «улучшению энергоэффективности и трансграничному объединению энергосистем, диверсификации источников и путей».

Говоря о переговорах с Трампом, Югкер отметил, что «обсуждение было основано на цифрах, цифры важны».

22 просмотров