Юнис Гусейнов ставит на «Челси»

Бывший тренер «Хазар-Лянкярана» и «Карвана» Юнис Гусейнов высказал свое мнение относительно предстоящего сегодня в Баку финала Лиги Европы между английскими «Челси» и «Арсеналом».

«То, что финал Лиги Европы пройдет в Баку – это фантастика. Я собираюсь посетить этот матч. Такую игру нельзя пропускать. Я не являюсь болельщиком ни одной из этих команд, но пусть победит «Челси». Из-за грязного поведения армянина и игроков «Арсенала», которые еще хотели выйти на тренировку в майках с его именем. Я призываю всех сегодня болеть за «Челси», — заявил Гусейнов.