Юнис Гусейнов: Арбитров не виню, но…

Главный тренер гянджинского «Кяпаза» Юнис Гусейнов прокомментировал ничью в матче 26-го тура Topaz премьер-лиги с «Сумгайытом» (1:1).

«Прозвучит шаблонно, но в этом матче мы тоже хотели победить. Интересная получилась игра. Уже концовка сезона, и впереди нас ждут два тяжелых матча – против «Зире» и «Нефтчи». Оба этих соперника ведут борьбу за попадание в еврокубок. Наша цель – набрать больше очков. В этой встрече мы должны были побеждать. К сожалению, в одном из эпизодов допустили ошибку, в результате которой и пропустили. Арбитров не виню, но, мне кажется, до самого гола случился фол в нашу пользу. А чуть ранее, когда мяч уходил за боковую линию, то аут должны были сбрасывать мы. Все это привело к пропущенному голу. Не будь этого эпизода, возможно, мы бы победили. Я доволен своей командой. Ребята хорошо выступили и показали самоотверженную игру. Успехов сопернику в предстоящих матчах», — заявил Гусейнов, сообщает сайт клуба.

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