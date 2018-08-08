Юлию Гусману 75

КВНщик, кинодеятель и режиссер Юлий Гусман, которому в среду, 8 августа, исполнилось 75 лет, предпочел праздновать юбилей в кругу семьи.

«Я не люблю официальные мероприятия и никогда их не проводил. Мне казалось, это должны делать актеры. Конечно, я могу собрать своих актеров и устроить радостные чествования, но мне кажется, что лучше отмечать в своем кругу друзей и близких», — сказал он корреспонденту ТАСС. По словам режиссера, он еще с детства привык к тому, что его день рождения приходится на разгар отпусков.

Юлий Гусман признался, что свой возраст «никак не ощущает». Рассказывая о планах на будущее, режиссер отметил, что сейчас думает над новыми сценариями для будущих фильмов. «Пока я работаю только над замыслами сценариев, посмотрим, что будет», — добавил он.

Гусман также рассказал, что сейчас увлечен проектом, который называет «самым важным» в своей жизни. «Мы с Комитетом гражданских инициатив под руководством Алексея Леонидовича Кудрина вот уже семь лет разрабатываем и вручаем национальную премию «Гражданская инициатива» тем людям, которые на пространствах нашей необъятной России делают добрые дела», — сказал он. По словам Гусмана, в декабре 2018 года все лауреаты премии, каждый из которых занимается волонтерской деятельностью в российских регионах, соберутся в Москве.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил режиссера с 75-летием. Текст поздравительной телеграммы главы кабмина размещен на официальном сайте правительства.

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