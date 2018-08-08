Юлию Гусману 75

КВНщик, кинодеятель и режиссер Юлий Гусман, которому в среду, 8 августа, исполнилось 75 лет, предпочел праздновать юбилей в кругу семьи.
«Я не люблю официальные мероприятия и никогда их не проводил. Мне казалось, это должны делать актеры. Конечно, я могу собрать своих актеров и устроить радостные чествования, но мне кажется, что лучше отмечать в своем кругу друзей и близких», — сказал он корреспонденту ТАСС. По словам режиссера, он еще с детства привык к тому, что его день рождения приходится на разгар отпусков.
Юлий Гусман признался, что свой возраст «никак не ощущает». Рассказывая о планах на будущее, режиссер отметил, что сейчас думает над новыми сценариями для будущих фильмов. «Пока я работаю только над замыслами сценариев, посмотрим, что будет», — добавил он.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил режиссера с 75-летием. Текст поздравительной телеграммы главы кабмина размещен на официальном сайте правительства.48 просмотров