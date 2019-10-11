Юлия Юзик заявила, что до сих пор не верит своему освобождению

Освобожденная в Тегеране российская журналистка Юлия Юзик в разговоре с РИА Новости назвала свое приглашение в Иран заранее спланированной провокацией, а в то, что её отпустят, она не верила до самого возвращения в Москву.

Приглашения посетить Иран, по словам Юзик, она получала на протяжении целого года. Её предыдущая поездка в Исламскую республику закончилась весьма напряженно: на вылете россиянку предупредили, что в стране ей больше не рады.

«Пригласил меня туда человек, которого я хорошо знала, мой бывший шеф. Он иранец, имеет непосредственное отношение к спецслужбам этой страны. И он мне гарантировал, что со стороны Ирана ко мне больше нет претензий, что я могу свободно приезжать. Более того, он убеждал, что их приглашение – желание сгладить те неприятные впечатления год назад», – рассказала Юлия.

| 2019-10-11T16:21:52+00:00 11 октября 2019, 19:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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