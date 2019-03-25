Юлия Тимошенко во втором туре президентских выборов видит себя и Зеленского

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что выйдет во второй тур президентских выборов на Украине вместе с шоуменом Владимиром Зеленским.

Тимошенко рассказала, что представители ее команды провели опрос жителей более 3,5 миллиона квартир на Украине.

«Я точно знаю, для меня в этом нет интриги. Я вам могу сказать результаты первого тура… Зеленский имеет 20,89%, Порошенко, и для меня это было немного неожиданно, имеет 15% с копейками. А мы имеем 31% с копейками», — заявила Тимошенко в эфире трансляции «В гостях у Дмитрия Гордона».

По ее словам, более 30% опрошенных заявили, что не планируют принимать участия в выборах.