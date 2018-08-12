Юбилейный фестиваль в Габале

Важный день рождения: в азербайджанской Габале завершился Десятый международный музыкальный фестиваль. Неделю с лишним местные жители и туристы наслаждались привезенным в Габалу богатством: здесь звучали сальса, фламенко, джаз, и, конечно, классика. Кстати, десятилетие назад фестиваль стартовал именно с акцентом на классический репертуар, однако с течением времени расширил формат.
Дмитрий Яблонский, один из художественных руководителей мероприятия, всемирно известный виолончелист и дирижер вспоминает, как все начиналось: «Тогда, 10 лет назад, публика была самая разная, некоторые прилетели из Европы, из Лондона. Такие, знаете, любители спектаклей в Ковент-Гардене или в Берлинской филармонии. И вот эти люди совершенно неожиданно оказались рядом с теми, кто пришел на классический концерт впервые в жизни, пришел с детьми… Мы как-то подсчитали, сколько людей посетили фестиваль — и насчитали 25 тысяч! Это очень масштабная зрительская аудитория».
… С Острова Свободы в Азербайджан: на юбилейный фестиваль прилетела группа Jovenes classicos del son, развивающая традиционный жанр «сон кубано», который был на пике популярности в конце 19 века. В основе направления — музыкальный микс с вкраплениями африканских, испанских элементов.
Эрнесто Рейес Проенца, лидер группы: «Куба — страна, в которой играют очень разную музыку. Здесь каждый может считаться музыкантом — достаточно взять в руки гитару. У нас богатый арсенал музыкальных инструментов — кубинская гитара-трес, ударные, трубы… вы можете играть в любом стиле. Такова естественная музыкальная среда , из которой мы произрастаем».
Поначалу казалось, что на юбилейном фестивале аудитория достаточно сдержанная…. но нет, кубинские ритмы сделали свое дело, танцевали если не все, то многие.
В программе этого года было немало настоящих сюрпризов. Чудеса виртуозности продемонстрировал израильский коллектив «МультиПьяно», сыграв отрывки из Баха и Вивальди в необычной манере: восемь рук на двух роялях.
Томер Лев, пианист: «Такая исполнительская манера была очень популярна в 19 веке, когда часто давались домашние концерты. Тогда музыканты играли в 6 рук, в 8 рук…. Потом эта техника вышла из моды, ее забыли. Задача нашего коллектива — возродить искусство такого исполнения, вернуть его на сцену, в фокус внимания».
Особое место на фестивале было отведено исполнителям азербайджанской музыки. Они показали публике потенциал древних инструментов. Тар, например, — основа мугама, одного из основных жанров музыкального наследия Азербайджана.
Сахиб Пашазаде, музыкант: «Тар способен производить очень широкую палитру звуков. Для меня тар — волшебный инструмент. Азербайджанский мугам — музыка мистичная, чувственная по своей сути. Я бы даже назвал ее философской».
Традиционный мугам — это сочетание вокала и инструментального исполнения. Жанр допускает и даже предполагает импровизации, часто — с опорой на классическую поэзию.
Источник:Euronews/