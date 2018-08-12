Юбилейный фестиваль в Габале

Важный день рождения: в азербайджанской Габале завершился Десятый международный музыкальный фестиваль. Неделю с лишним местные жители и туристы наслаждались привезенным в Габалу богатством: здесь звучали сальса, фламенко, джаз, и, конечно, классика. Кстати, десятилетие назад фестиваль стартовал именно с акцентом на классический репертуар, однако с течением времени расширил формат.

Дмитрий Яблонский, один из художественных руководителей мероприятия, всемирно известный виолончелист и дирижер вспоминает, как все начиналось: «Тогда, 10 лет назад, публика была самая разная, некоторые прилетели из Европы, из Лондона. Такие, знаете, любители спектаклей в Ковент-Гардене или в Берлинской филармонии. И вот эти люди совершенно неожиданно оказались рядом с теми, кто пришел на классический концерт впервые в жизни, пришел с детьми… Мы как-то подсчитали, сколько людей посетили фестиваль — и насчитали 25 тысяч! Это очень масштабная зрительская аудитория».

… С Острова Свободы в Азербайджан: на юбилейный фестиваль прилетела группа Jovenes classicos del son, развивающая традиционный жанр «сон кубано», который был на пике популярности в конце 19 века. В основе направления — музыкальный микс с вкраплениями африканских, испанских элементов.

Эрнесто Рейес Проенца, лидер группы: «Куба — страна, в которой играют очень разную музыку. Здесь каждый может считаться музыкантом — достаточно взять в руки гитару. У нас богатый арсенал музыкальных инструментов — кубинская гитара-трес, ударные, трубы… вы можете играть в любом стиле. Такова естественная музыкальная среда , из которой мы произрастаем».

Поначалу казалось, что на юбилейном фестивале аудитория достаточно сдержанная…. но нет, кубинские ритмы сделали свое дело, танцевали если не все, то многие.