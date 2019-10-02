Юбилей на фоне спада

Прошло 70 лет с того дня как Мао Цзедун на площади Тяньаньмэнь в Пекине провозгласил создание Китайской Народной Республики. Победа коммунистов произошла в бедной измученной долгими войнами стране. Нужно было практически создать ее заново, победить политический хаос и сепаратизм, который чуть не довел древнейшее государство до разрушения и ликвидации. В конце концов, обеспечить в стране достаточное количество продуктов питания. В государстве, в котором 90% населения занималось сельским хозяйством, царили голод и нищета.

В то же время с 1 октября 1949 года начинается один из самых бурных периодов в истории Поднебесной. Мао Цзедуну удалось скрепить континентальную часть страны, но ей пришлось пережить периоды политических чисток, массовых репрессий, курса трех красных знамен, большого скачка и турбулентность культурной революции.

Когда после смерти Великого кормчего в результате острой внутренней борьбы к власти пришла группировка Дэн Сяопина Китай находился в состоянии если не полураспада, то очень близко к нему приблизился.

Сейчас трудно себе представить, но миллионы людей голодали, а промышленное производство во многих отраслях находилось на уровне конца XIX или начала XX века. Конфликт с Вьетнамом в конце 1970-х гг. наглядно показал отсталость китайской армии и ее устаревшее вооружение и тактику. Все приходилось начинать буквально с чистого листа.

Заслуга великого реформатора Дэн Сяопина состоит в том, что он решительно отказался от одиозных форм диктатуры Мао Цзедуна и начал реализовывать курс на радикальные экономические реформы и открытость внешнему миру. Следует отдать должное Дэну как реформатору, потому что ему пришлось преодолеть не только сопротивление политических противников, но и существенно изменить ментальность народа, который веками жил в изоляции от остального мира.

Ныне Китай — мощная мировая держава, вторая после США по размерам экономики. Однако в этом факте скрывается огромный разрыв между КНР и США, что наглядно показали последние события, связанные с торговым противостоянием двух государств.

К своему юбилею Китай подошел в довольно сложной внешней и внутренней обстановке, что ставит под угрозу воплощение «мечты о возрождении китайской нации», сформулированную председателем КНР Си Цзиньпином.

Темпы роста экономики существенно снизились. В 2007 году рост ВВП составил 14,2%, в прошлом году — 6,6%. Последние статистические данные показывают, что тенденция к замедлению сохранится. Руководство КНР провозглашает, что справиться с этим явлением нужно через усиление рыночных начал, увеличение внутреннего потребления, поощрение инноваций.

Однако в реальности все пошло старым и проверенным способом гашения противоречий усилением централизации и укрепления роли партии во всех сферах. Уже не только в государственных предприятиях, но и в частных фирмах появляются парткомы, а их представителей включают в органы управления. Появилась категория экономических чиновников, которые претендуют на управление, но ни за что не отвечают. Административный нажим не позволил достичь глубоких прорывов в вопросах смягчения финансовых рисков, в ликвидации убыточных государственных предприятий, оздоровления ситуации в секторе недвижимости.

В октябре 2017 года XIX съезд КПК провозгласил вступление Китая в новую эпоху социализма с китайской спецификой и назвал ее именем Си Цзиньпина. В марте 2018 года сессия парламента — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) специально под Си отменила конституционные ограничения на сроки пребывания на посту председателя КНР, введенные еще Дэн Сяопином.

Вся система управления, и так не отличавшаяся особой децентрализацией, еще более перестроилась на основе принципа «единого централизованного руководства» и установки «партия руководит всем». Набрала огромную мощь пропагандистская кампания восхвалений и славословий первого лица, обязательного изучения его указаний и теоретических трудов. Все это очень напоминает период приближения недоброй памяти больших скачков и культурной революции. Вновь возрождается традиционная для Китая авторитарно-вождистская модель управления государством очень склонная к тоталитаризму.

Основным содержанием «новой эпохи» объявляется реализация «китайской мечты о великом возрождении китайской нации», «выход Китая в центр международной арены», «всестороннее строительство сильного модернизированного социалистического государства». Снова возрождаются громкие девизы прошлого — «блестящее наследие», «процветание и радость», «установление спокойствия», «желтое начало» и т.д.

Сложное экономическое положение заставляет Си Цзиньпина и весь мощный аппарат пропаганды в последнее время все чаще говорить о трудностях, тяжелой борьбе, «духе Великого похода», давая тем самым обществу четкий сигнал о наступлении непростых времен. Отметим, что Великий поход — Чанчжэн — легендарный поход 1934-1936 гг. армии китайских коммунистов из южного Китая через труднодоступные горные районы в Яньанский округ провинции Шэньси. Там находился Особый район, контролируемый коммунистами.

Ко всем трудностям ухудшилась внешняя ситуация. Торговая война с США привела к закрытию многих фирм, поставлявших в Америку огромный ассортимент товаров — от обуви и одежды до компьютеров. Ряд американских компаний, работавших на китайском рынке, из-за войны пошлин и удорожания китайской рабочей силы стали переводить производство и возвращать активы в США.

При Дэн Сяопине Пекин следовал заповеди скрывать свои силы, не претендовать на возвышение Китая. При Си Цзиньпине заговорили о восстановлении величия Поднебесной. Не в последнюю очередь военными угрозами и демонстрацией силы.

С этой целью впервые после 2015 года в Пекине был устроен грандиозный военный парад. В нем приняли участие 15 тысяч военнослужащих, более 150 самолетов, 580 танков и других видов военной техники, в том числе межконтинентальные ракеты, которые могут быть оснащены ядерным оружием. Еще одним новшеством, показанным на параде, стал беспилотник «Lijian» — «Острый меч», который, как полагают эксперты, способен атаковать военные базы и радиолокационные базы. Одна из особенностей «Lijian» — уникальная форма крыла, которая делает его практически незаметным для радаров.

Усилившаяся милитаризация Китая вызывает противодействие, в первую очередь со стороны США. Ответ Вашингтона состоит в том, чтобы не дать возможность Китаю стать лидером в высоких технологиях, добившись разрыва производственных цепочек между китайскими и западными компаниями. Одновременно США усилили дипломатическую и военную поддержку Тайваню. Тайбею поставляются истребители и другая военная техника. В СМИ и на международных форумах развернута кампания в поддержку демонстрантов, защищающих свободы и автономию Гонконга.

Китай вступил в непростой период. Потенциал экстенсивного роста практически исчерпан. Нужно проводить глубокие реформы, отказываться от устаревших экономических моделей поддержки неэффективных государственных предприятий и дать больше свободы экономике.

В то же время, все это прекрасно понимают, это несовместимо с усилением идеологического давления и централизаторским курсом пекинского руководства. Выбрать среднюю линию не получится, но и отказаться от авторитарной модели управления Си не хочет и, возможно, не может.

Юбилей КНР проходит в непростых условиях. Попытка предотвратить спад экономики усилением внешней военной экспансии не приведет к положительному результату. В новую эпоху Китай входит в тяжелом положении. И это очень тревожит всех, но его соседей в первую очередь.