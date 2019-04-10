Юбилей Ахмед бека Агаоглу отметят на государственном уровне

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 150-летнего юбилея Ахмед бека Агаоглу.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях обеспечения проведения 150-летнего юбилея мыслителя Ахмед бека Агаоглу.

Согласно документу, Национальной академии наук Азербайджана совместно с министерством образования Азербайджанской Республики и министерством культуры Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 150-летнему юбилею видного общественного деятеля Ахмед бека Агаоглу.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

В распоряжении говорится: В 2019 году исполняется 150 лет со дня рождения одного из выдающихся представителей азербайджанской общественной мысли, видного публициста и критика, известного юриста и ученого-востоковеда Ахмед бека Агаоглу (Ахмед бека Мирза Гасан оглу Агаева).

| 2019-04-10T22:37:03+00:00 11 апреля 2019, 03:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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