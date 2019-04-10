Юбилей Ахмед бека Агаоглу отметят на государственном уровне

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 150-летнего юбилея Ахмед бека Агаоглу.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях обеспечения проведения 150-летнего юбилея мыслителя Ахмед бека Агаоглу.

Согласно документу, Национальной академии наук Азербайджана совместно с министерством образования Азербайджанской Республики и министерством культуры Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 150-летнему юбилею видного общественного деятеля Ахмед бека Агаоглу.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

В распоряжении говорится: В 2019 году исполняется 150 лет со дня рождения одного из выдающихся представителей азербайджанской общественной мысли, видного публициста и критика, известного юриста и ученого-востоковеда Ахмед бека Агаоглу (Ахмед бека Мирза Гасан оглу Агаева).