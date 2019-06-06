YouTube запретил шовинистические видео

Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке, передает РИА Новости.
В заявлении отмечается, что компания еще в 2017 году ввела жесткие меры в отношении роликов с шовинистическим контентом, включающие ограничение рекомендаций и комментариев. По данным YouTube, в результате просмотр данных материалов сократился в среднем на 80%.
«Сегодня (5 июня – ред.) мы делаем новый шаг, запрещая видео, предполагающие превосходство какой-либо группы… базирующееся на таких качествах, как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана», — заявила компания.
Видеохостинг YouTube был запущен в 2005 году. Основным источником дохода сервиса является реклама, которая демонстрируется пользователям до или во время просмотра видеоролика.
| 2019-06-06T09:32:25+00:00 6 июня 2019, 11:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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