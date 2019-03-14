YouTube заблокировал канал Зеленского

«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube», — цитирует сообщение модераторов сайта агентство. В сообщении агентства также говорится, что блокировка произошла из-за «спама, обмана и введения пользователей в заблуждение».

Предвыборный штаб Зеленского подтвердил блокировку канала. Там добавили, что причины блокировки YouTube-канала пока неизвестны, но рассчитывают, что проблема будет решена в ближайшее время. «За время предвыборной кампании наши страницы так часто пытались заблокировать, прослушать, запретить, что у нас же выработался иммунитет на такие вещи. Так что не переживайте, вы успеете посмотреть новый выпуск блога», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.