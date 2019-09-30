Ёсихидэ Суга: «Денуклеаризация Корейского полуострова — общая цель Японии и России»

Денуклеаризация Корейского полуострова является общей целью Японии и России. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, сообщает ТАСС.

«Денуклеаризация Корейского полуострова — общая цель Японии и России», — подчеркнул он, добавив, что соответствующую позицию разделяют и лидеры двух государств. По словам Суги, между Москвой и Токио идет активный обмен мнениями по проблеме КНДР. «Но я хотел бы воздержаться от того, чтобы обсуждать подробности [этого диалога]», — отметил он.

КНДР летом этого года возобновила ракетные пуски в сторону Японского моря. По данным японских и южнокорейских военных, обычно речь идет об испытаниях баллистических ракет малой дальности.

| 2019-09-30T09:06:00+00:00 30 сентября 2019, 11:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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