Язык мой – враг мой

25 июля 2019 года местные СМИ распространили заявление от имени директора Института языкознания НАНА, академика Мохсуна Нагисойлу о том, что Кабинет министров принял предложение возглавляемого им ведомства о применении штрафов за нарушение норм литературного языка.

По информации СМИ, Нагисойлу сказал, что эти штрафы будет применять Центр мониторинга при Комиссии по государственному языку.

Мы попросили руководителя объединения журналистов «Йени Несил» Ариф Алиева прокомментировать заявление директора Института языкознания. «Мне известно, что наши научные мужи уже выступали с таким предложением, но, честно говоря, трудно поверить, что Кабинет министров может принять подобное абсурдное решение. Думаю, надо тщательно проверить достоверность этой информации», — заявил # Ариф Алиев и добавил- «Уверен, что широкое распространение этой информации не улучшит мнение об Азербайджане и азербайджанцах в мире. Кстати, ее уже перепечатали СМИ ряда соседних стран, в том числе Армении и России. Надо понять, что штрафами и различными ограничительными мерами добиться соблюдения норм языка просто невозможно. Для этого наоборот нужны стимулирующие факторы, которые способствовали бы заинтересованности граждан в знании языка. Я бы, например, назначил премию за соблюдение норм языка в СМИ, чем штраф за их нарушение. Но, повторяю, даже при склонности наших государственных организаций к ограничительным методам для управления процессами, все же сомневаюсь, что они могли дойти до такого».

Советник Национального Совета по телевидению и радио Неймат Джавадов сказал #, что закон не предусматривает возможность введения таких санкций: «В Кодексе об административных нарушениях ничего не говорится о применении штрафов за нарушение норм литературного языка.Для применения этих штрафов прежде необходимо внести изменения в данный Кодекс».

Юрист Алескер Мамедли также считает, что принятие Кабинетом министров этого предложения противоречит Кодексу «Об административных правонарушениях» и является незаконным.

После этих высказываний, мы действительно засомневались в достоверности этой информации и позвонили первоисточнику. То, что сказал директор Института, академик Мохсун Нагисойлу поразило нас: «Мы действительно выступили с таким предложением. Но я никогда не заявлял, что Кабмин принял решение по данному вопросу. Как минимум потому, что мне самому еще ничего неизвестно»

К сожалению, нам не удалось поговорить с представителем Кабмина, потому что дозвониться до пресс-службы оказалось непосильной задачей.

P.S. : Нам бы хотелось напомнить коллегам, что любая информация, согласно Кодексу профессиональной этики журналистов, должна пройти проверку из трех источников. Тем более, если информация может иметь серьезные последствия.