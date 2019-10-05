Yavuz вошел в район бурения в Средиземноморье

Турецкое буровое судно Yavuz вошло в район месторождения «Гюзельюрт-1» в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщил в Twitter министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, информирует Агентство Андолу.

Министр отметил, что по окончании подготовительных работ судно приступит к бурению.

По данным международной автоматизированной системы оповещения (NAVTEX), Yavuz будет работать в Средиземном море до января 2020 года.

В буровых работах на судне Yavuz задействовано до 180 человек.

Буровое судно Deepsea Metro I было приобретено турецкой компанией TPAO за 262,5 миллиона долларов и по инициативе президента Реджепа Тайипа Эрдогана переименовано в Yavuz. Судно предназначено для проведения буровых работ на глубине более трех тысяч метров.

| 2019-10-05T13:21:52+00:00 5 октября 2019, 15:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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