“Ящур бродит по Забайкалью»

В Азербайджане запретили ввоз животноводческой продукции из Забайкальского края в связи с эпидемией ящура. Но если взглянуть на статистку импорта, начиная с октября позапрошлого года, продукция животноводства из Дальневосточного федерального округа в нашу страну не ввозится вовсе.

Доля импорта продукции животноводства из этого округа мизерна. Достаточно отметить, что за последние шесть лет – начиная с января 2013 по ноябрь минувшего года из этого округа в Азербайджан ввезли животноводческой продукции всего на 53.4 тыс. долларов общим весом 26.6 тонны. В основном экспортировались «рыба» (90%) и «живые животные» (10%).

Так, в марте 2014 года оттуда импортировали продуктов животноводства на 5.51 тыс. долларов. Второй и последний зарегистрированный случай импорта на 47,9 тыс. долларов пришелся на октябрь 2017 года, следует из данных российского Ru-Stat.

По данным этого ресурса, за истекшие шесть лет общий импорт из Дальневосточного округа РФ в Азербайджан составил порядка 2,6 млн. долларов. Большей частью оттуда ввозилась продукция химической промышленности, металлургии, машиностроения, изделия из камня и керамики, инструменты, аппаратура, минеральные продукты и пр. Показатели товарооборота скромные — 4,8 млн. долларов за шесть лет.

Напомним, что на прошлой неделе Агентство продовольственной безопасности выступило с заявлением, что в Краснокаменском районе Забайкальского края России зарегистрирован ящур и ввоз оттуда продукции животноводства временно запрещен.

«Главная государственная ветеринарная инспекция Азербайджана временно ввела запрет на импорт животных и животноводческой продукции из Краснокаменского района Забайкальского края РФ. Также для усиления контрольных мер Агентство обратилось в Государственный таможенный комитет в связи с проведением дезинфекции на таможенных погранично-пропускных пунктах транспортных средств, въезжающих в Азербайджан из Забайкалья, или проезжающих оттуда транзитом», — говорится в заявлении структуры. Как видно, запрет на мизерный импорт не скажется на местном рынке.

Однако в российских статистических данных могут быть расхождения, поскольку Забайкальский край передан из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа в ноябре прошлого года. Однако данные по ввозу в нашу страну продуктов животноводства из Сибирского федерального округа даже скромнее — 419 тыс. долларов (68.7 тонн) за последние шесть лет.