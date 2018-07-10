Яшар Гюлер назначен начальником турецкого Генштаба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил новым начальником Генштаба ВС Турции генерала армии Яшара Гюлера. Напомним, вчера предыдущий начальник Генштаба генерал-армии Хулуси Акар указом президента стал министром обороны.

Гюлер, 1954 года рождения, служил в армейских структурах в Турции и за рубежом, в частности при региональном командовании НАТО в Италии. Он занимал высокие посты в Генштабе ВС Турции, в 2016 году был назначен командующим жандармерией, а в 2017 — сухопутными войсками.

В ходе попытки переворота в июле 2016 года генерал был захвачен путчистами на базе ВВС Акынджи близ Анкары.

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