Ярмарки труда и статистика безработных

«В трех районах Азербайджана пройдут первичные ярмарки труда, организованные по линии Службы трудовой занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения», — сообщила 2 апреля 2019 года пресс- служба Минтруда.

Согласно информации источника, первые ярмарки состоятся в городе Нафталан, а также в Габалинском и Исмаиллинском районах Азербайджана.

«В текущем году ярмарки планируется организовать в 56 городах и районах страны, они откроются в мае 2019 года. В рамках данного мероприятия будут предложены свободные вакансии в управлении, на предприятиях и в организациях безработным и занятым гражданам в целях трудоустройства. Гражданам в соответствии с их специализацией будут выданы уведомления для трудоустройства на вакантных позициях, а также лиц, не имеющих профессии и специальности, привлекут к участию в подготовительных, учебных курсах, для получения соответствующих навыков работы», — сообщили в Минтруда.

8 октября 2018 года на сайте # была опубликована статья под названием «Госкомстат опроверг распространенную в соцсетях информацию о заниженном числе безработных в стране».

В статье приводились статистические данные о количестве безработных в сельских районах Азербайджана. Согласно этим данным количество безработных в Товузском районе составило 230 человек. А в Дашкесанском районе оказался всего один безработный. Однако руководитель управления занятости Товузского района Руфат Гусейнов, к которому обратилось #, опроверг информацию, распространенную Госкомитетом по статистике. «В Товузском районе в качестве безработных зарегистрировано 1700 человек», — заявил он.

Сотрудники управления занятости Дашкесана также опровергли информацию Госкомстата. «В нашем районе зарегистрировано около 790 безработных», — сообщили # сотрудники управления.

# решило выяснить, сколько безработных зарегистрировано в районах, где Министерство труда и социальной защиты населения собирается проводить ярмарки труда.

Как сообщил руководитель отдела статистики Исмаиллы Азиз Азизов, количество безработных на территории района составляет около 2000 человек.

Однако начальник Службы занятости Исмаиллы Асиф Джаббаров, не согласен с руководителем отдела статистики. «Количество безработных на территории района составляет чуть более 600 человек», — сказал он.

Как оказалось, и в Нафталанском районе данные о количестве безработных отдела статистики и Службы занятости не совпадают.

По словам заведующего информационным отделом исполнительной власти Нафталанского района Ульфата Алиева, в Нафталанском районе зарегистрирован 201 безработный.

А заведующий Службы занятости этого же района Анар Алиев говорит, что зарегистрировано 111 безработных. «На предстоящей ярмарке мы обязательно обеспечим их работой», – пообещал заведующий отделом.

Две госструктуры Габалинского района тоже назвали совсем разные цифры по количеству зарегистрированных безработных. Так глава Службы занятости Габалы Чингиз Велиев заявил «Зеркалу», что на территории района зарегистрировано 2000 безработных.

Однако заместитель главы исполнительной власти Габалинского района Ариф Аллахвердиев озвучил совсем другие цифры: «В Габале зарегистрировано 3000 безработных», — сказал он.

Но самое интересное, что цифры, которые мы получили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты коренным образом отличались от районных.

Как сообщил нам Фазиль Талыблы, сегодня в службе занятости Нафталана зарегистрировано 58 безработных.

«В Службе занятости Габалы регистрацию прошли 138 безработных. А в службе занятости Исмаиллинского района зарегистрирован всего 91 безработный», — сообщил «Зеркалу» Фазиль Талыблы.

P.S.: Понятно, что реальность всегда отличается от статистики. Но чтобы настолько… Нам просто интересно, как будут трудоустраивать безработных, если даже официальным структурам неизвестно их точное число.