Японцы не против женщины-императора

Почти 80% японцев готовы поддержать престолонаследие по женской линии, если на то будет необходимость, свидетельствуют данные исследования, проведенного агентством Киодо в среду и четверг.

1 мая новым монархом Японии стал император Нарухито, с этого дня началась эра его правления, получившая название Рэйва, что можно перевести как «красота и гармония». В Японии одновременно используется два летоисчисления – европейское и по эрам правления императоров. Предыдущий император Акихито ушел на покой, завершив таким образом эру своего правления Хэйсэй, которая длилась 31 год.

| 2019-05-02T14:06:00+00:00 2 мая 2019, 16:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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