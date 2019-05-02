Японцы не против женщины-императора

Почти 80% японцев готовы поддержать престолонаследие по женской линии, если на то будет необходимость, свидетельствуют данные исследования, проведенного агентством Киодо в среду и четверг.

1 мая новым монархом Японии стал император Нарухито, с этого дня началась эра его правления, получившая название Рэйва, что можно перевести как «красота и гармония». В Японии одновременно используется два летоисчисления – европейское и по эрам правления императоров. Предыдущий император Акихито ушел на покой, завершив таким образом эру своего правления Хэйсэй, которая длилась 31 год.