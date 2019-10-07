Японское ведомственное судно столкнулось с рыболовецкой шхуной из КНДР

Судно японской рыболовной инспекции столкнулось в понедельник с рыболовецкой шхуной, шедшей под флагом КНДР. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что инцидент произошел в 350 км от полуострова Ното (префектура Исикава) в исключительной экономической зоне Японии. После столкновения около 20 членов экипажа северокорейского судна, получившего повреждения, бросились в воду.

В настоящее время их спасением занимается береговая охрана Японии, прибывшая на место происшествия.

При канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ начал работу кризисный штаб, который занимается сбором и анализом информации, связанной с инцидентом.

| 2019-10-07T07:43:43+00:00 7 октября 2019, 08:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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