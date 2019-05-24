Японское подразделение Amazon прекратило продажу товаров Huawei

Интернет-ретейлер Amazon Japan приостановил в пятницу продажу продукции китайской компании Huawei. Как передает ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

Они пояснили, что такое решение связано с жесткими ограничениями, которые администрация США ввела в отношении всех сделок с этой китайской корпорацией. По данным источников Kyodo, Amazon Japan прекращает продажу всех товаров Huawei: смартфонов, ноутбуков, планшетных компьютеров и т. д. Как долго будет продолжаться бойкот, не сообщается.

22 мая три главных японских мобильных оператора NTT Docomo, SoftBank и KDDI объявили, что откладывают уже запланированное начало продаж новых моделей смартфонов Huawei. Затем официальный представитель японской корпорации Panasonic сообщил ТАСС, что его компания прекращает те сделки с Huawei и 68 связанными с ней фирмами, которые запрещены администрацией США. В то же время, по словам этого сотрудника, с китайскими партнерами будут продолжены операции, не противоречащие американским юридическим решениям. Схожую позицию занимают Toshiba и другие компании японской электротехнической промышленности.