Японский зонд «Хаябуса-2» совершил посадку на астероид

Зонд Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) «Хаябуса-2» совершил успешную посадку на поверхность астероида Рюгу, находящегося в 250 млн км от Земли, сообщает агентство Kyodo, передает «Интерфакс».

По заявлению JAXA, целью полета является исследование образцов грунта с астероида. Предполагается, что это даст новую информацию по вопросу о происхождении жизни и эволюции Солнечной системы.

Отмечается, что аппарат соберет пробы грунта под поверхностью астероида. Kyodo подчеркивает, что прежде из-под поверхности астероидов образцы еще никогда не брали.

В феврале «Хаябуса-2» уже совершал посадку на Рюгу, но тогда зонд собрал образцы грунта с поверхности астероида.