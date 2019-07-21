Японский премьер намерен добиться мирного договора с Россией

Глава правительства Японии Синдзо Абэ в эфире японского телевидения заявил, что хочет заключить мирный договор с Россией до 2021 года. Именно в этом году заканчивается его премьерский срок.

— Хочу продвинуть переговоры, направленные на заключение [мирного] договора в ходе моего срока, — подчеркнул премьер (цитата по «Лайфу»).

Он также отметил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост председателя правящей Либерально-демократической партии. В Японии премьер-министром становится лидер партии власти.

| 2019-07-21T23:26:17+00:00 21 июля 2019, 23:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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