Японские ученые победили заболевания сетчатки глаз

Университет Осаки провел успешные клинические испытания по пересадке тканей, выращенных из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток), пациентке с заболеванием роговицы, передает ТАСС. Сообщается, что после процедуры побочные эффекты не фиксировались, а до вмешательства пациентка почти ничего не видела. Сейчас качество ее зрения повышается. По оценкам ученых, подобный метод лечения войдет в клиническую практику через 5 лет.

В ближайшее время исследователи хотят провести еще три таких же пересадки для лечения кератоконуса. Это отклонение, при котором роговица принимает коническую форму вместо сферической и истончается. В итоге качество зрения снижается, и видимая картинка искажается. Минздрав Японии еще в марте одобрил проведение клинических испытаний по лечению заболеваний роговицы при помощи iPS-клеток.

Ранее подобные эксперименты были одобрены для пациентов с заболеваниями сетчатки, травмами позвоночника и другими недугами. Стоит отметить, что японские чиновники признали регенеративную медицину одним из приоритетных направлений развития науки. Известно: iPS-клетки при определенном химическом воздействии способны становиться клетками любого типа. Это открывает путь получения тканей для замены органов. Однако некоторые специалисты полагают, что пересадка таких тканей грозит развитием рака.