Японские ученые победили заболевания сетчатки глаз

Университет Осаки провел успешные клинические испытания по пересадке тканей, выращенных из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток), пациентке с заболеванием роговицы, передает ТАСС. Сообщается, что после процедуры побочные эффекты не фиксировались, а до вмешательства пациентка почти ничего не видела. Сейчас качество ее зрения повышается. По оценкам ученых, подобный метод лечения войдет в клиническую практику через 5 лет.
В ближайшее время исследователи хотят провести еще три таких же пересадки для лечения кератоконуса. Это отклонение, при котором роговица принимает коническую форму вместо сферической и истончается. В итоге качество зрения снижается, и видимая картинка искажается. Минздрав Японии еще в марте одобрил проведение клинических испытаний по лечению заболеваний роговицы при помощи iPS-клеток.
Ранее подобные эксперименты были одобрены для пациентов с заболеваниями сетчатки, травмами позвоночника и другими недугами. Стоит отметить, что японские чиновники признали регенеративную медицину одним из приоритетных направлений развития науки. Известно: iPS-клетки при определенном химическом воздействии способны становиться клетками любого типа. Это открывает путь получения тканей для замены органов. Однако некоторые специалисты полагают, что пересадка таких тканей грозит развитием рака.
Университет Осаки провел успешные клинические испытания по пересадке тканей, выращенных из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток), пациентке с заболеванием роговицы, передает ТАСС. Сообщается, что после процедуры побочные эффекты не фиксировались, а до вмешательства пациентка почти ничего не видела. Сейчас качество ее зрения повышается. По оценкам ученых, подобный метод лечения войдет в клиническую практику через 5 лет.