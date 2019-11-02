Японские туристы вернулись домой из поездки на южные Курилы

Закончилась первая поездка туристов из Японии на южные Курилы, передает РИА Новости со ссылкой на представителя сахалинской туркомпании «Битомо».

Она уточнила, что в 10 часов утра по местному времени (2:00 по московскому времени) теплоход, на котором плыли 44 туриста из Японии взял курс на порт Немуро.

Напомним, о первом пилотном туре на Кунашир и Итуруп договорились в июне лидеры Японии и России. По данным МИД Японии, в группе туристов, которые в первый раз посетили южные Курилы, были представители внешнеполитического ведомства страны и государственного агентства по туризму (aif.ru)

| 2019-11-02T12:46:54+00:00 2 ноября 2019, 12:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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