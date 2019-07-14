Японские СМИ: Россия отказалась вести переговоры о передаче Курил

Россия отказалась обсуждать возможность передачи двух Курильских островов в рамках переговоров о заключении мирного договора с Японией, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах РФ.

В качестве причины агентство назвало опасения российских властей о возможном расширении присутствия военного контингента США в различных частях архипелага Японии в рамках альянса между Токио и Вашингтоном. Российская сторона просила предоставить ответы по тому, как Япония намерена разрешить сложившуюся ситуацию, однако никакой конкретики предоставлено не было.

Также издание подчеркнуло, что в Кремле опасаются, что из-за передачи Японии двух Курильских островов возможны негативные последствия на уровне поддержки россиянами правительства президента РФ.

По данным японских журналистов, по итогам встречи в ноябре прошлого года президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ стороны договорились активизировать проработку вопроса о заключении мирного договора. В его основу легли положения двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года, при этом Япония надеялась достичь определенных договоренностей относительно этого в ходе встречи на высшем уровне, прошедшей на полях саммита G20 встречи в Осаке.

Однако Россия настаивала на том, что «подписанная в 1956 году декларация не может быть применена в том виде, в котором она есть».

Напомним, между Россией и Японией до сих пор не заключен мирный договор после Второй мировой войны. Токио претендует на возвращение четырех Курильских островов. Правительство Японии ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года и называет это условием заключения мира с Россией.

В свою очередь, российские власти отвечают, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны, и суверенитет страны над ними не подлежит сомнению.

22 июня президент России Владимир Путин заявил, что не собирается передавать острова Японии несмотря на претензии Токио.