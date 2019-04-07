Японская прокуратура может допросить супругу Карлоса Гона

Отмечается, что соответствующий запрос уже был направлен прокуратурой в столичный суд. Ранее в ходе повторного ареста Карлоса Гона японские правоохранители также конфисковали у его супруги Кэрол телефон и паспорт, хотя она не является подозреваемым по этому делу. Адвокаты Гона назвали такие действия прокуратуры недопустимыми и попытались опротестовать новый арест своего подзащитного, однако Токийский окружной суд не удовлетворил их ходатайства.

В четверг утром в квартиру Гона в центре японской столицы пришли представители токийской прокуратуры и вывезли его оттуда на автомобиле. После этого он был доставлен в прокуратуру для проведения процедуры ареста. Это уже четвертый ордер на арест, выданный в отношении Гона. Для японской системы правосудия не характерен повторный арест подозреваемого после того, как он уже был отпущен под залог.

Токийская прокуратура намерена выдвинуть против Гона новые обвинения в финансовых махинациях и злоупотреблении доверием. Согласно предварительному расследованию, сумма в размере $32 млн поступила представителю концерна в Омане из подконтрольного Гону «президентского фонда». При этом часть средств в размере $5 млн была переведена через фиктивную компанию и, предположительно, была задействована для покупки яхты, которой пользовались Гон и его семья.