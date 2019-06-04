Японки выступили против высоких каблуков

Японская актриса Юми Исикава, которая в январе запустила флешмоб против обязательного ношения женщинами высоких каблуков на работе, официально передала во вторник петицию в министерство труда страны.

По данным агентства Киодо, флэшмоб получил название KuToo, что является намеком на мировой флэшмоб MeToo и одновременно сразу на два японских слова «обувь» и «боль», что звучат как «куцу», но с разными долготами на конце. С момента его запуска под петицией с призывом законодательно запретить компаниями обязывать женщин носить обувь на высоком каблуке на работе подписались почти 19 тысяч человек.