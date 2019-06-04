Японки выступили против высоких каблуков

Японская актриса Юми Исикава, которая в январе запустила флешмоб против обязательного ношения женщинами высоких каблуков на работе, официально передала во вторник петицию в министерство труда страны.

По данным агентства Киодо, флэшмоб получил название KuToo, что является намеком на мировой флэшмоб MeToo и одновременно сразу на два японских слова «обувь» и «боль», что звучат как «куцу», но с разными долготами на конце. С момента его запуска под петицией с призывом законодательно запретить компаниями обязывать женщин носить обувь на высоком каблуке на работе подписались почти 19 тысяч человек.

| 2019-06-04T15:53:42+00:00 4 июня 2019, 18:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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