Япония заявила протест РФ из-за размещения истребителей на острове Итуруп

Правительство Японии выразило России протест в связи с размещением на острове Итуруп истребителей Су-35С. Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на регулярной пресс-конференции.

«Через посольство в Москве Министерству иностранных дел РФ был выражен протест», — сказал он, комментируя по просьбе журналистов информацию о том, что Россия на прошлой неделе разместила истребители Су-35С в аэропорту Ясный на острове Итуруп. Суга также подчеркнул, что действия Москвы «идут вразрез с позицией Японии и вызывают глубочайшие сожаления».

Вместе с тем Ёсихидэ Суга подчеркнул, что правительство Японии продолжит «вести плотный и активный диалог с российской стороной для решения вопроса принадлежности четырех северных островов (так в Японии называют южные Курильские острова — прим. ТАСС) и заключения мирного договора».

Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по вопросу о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам войны, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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