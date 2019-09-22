Япония захотела обсудить с Россией мирный договор

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги планирует обсудить мирный договор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

По словам японского министра, встреча пройдет на следующей неделе. Мотэги заявил о том, что намерен провести с Лавровым «откровенный обмен мнениями». «Эта проблема, которая остается нерешенной уже более 70 лет после войны, помимо японско-российских отношений, также связана с миром и стабильностью на Дальнем Востоке и в Восточной Азии», — подчеркнул он.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

Согласно совместной декларации СССР и Японии от 19 октября 1956 года, Москва соглашается на передачу Японии двух из четырех островов южных Курил (Хабомаи и Шикотан) «с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора» (lenta.ru)