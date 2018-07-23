Япония выразила России протест из-за конфискации спутниковых телефонов при посещении Курил

Правительство Японии выразило протест России в связи с конфискацией российскими службами безопасности спутниковых телефонов у японских правительственных чиновников и журналистов во время посещения южной части Курильских островов чартерным авиарейсом 22-23 июля. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Исходя из нашей юридической позиции, это неприемлемо. Мы выразили протест и требуем скорейшего возвращения конфискованных вещей», — сказал он.

Суга отметил, что «протест был передан 22 июля МИД РФ через посольство Японии в Москве, а также представительству МИД РФ в Южно-Сахалинске через генеральное консульство Японии в этом городе». Кроме того, он подтвердил, что ранее подобные случаи с конфискацией электронного оборудования и спутниковых телефонов уже происходили.

Второй чартерный рейс на южную часть Курильских островов, организованный для их бывших японских жителей, вернулся в понедельник в аэропорт Накасибэцу в префектуре Хоккайдо. В состав группы вошли 70 человек, из которых 39 — бывшие жители островов и их родственники, а остальные — сопровождающие, а также чиновники правительства и министерства иностранных дел Японии.

В сентябре прошлого года Япония и Россия организовали первый чартерный рейс на южную часть Курильских островов для их бывших жителей. Договоренность о поездке на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в прошлом году в Москве. В мае этого года лидеры двух стран также подтвердили договоренность об организации нового рейса.

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