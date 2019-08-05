Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

«По дипломатическим каналам 1 августа мы заявили протест российской стороне, сообщив, что наращивание российского военного присутствия на северных территориях не соответствует нашей позиции и неприемлемо», — подчеркнул Суга.

Ранее глава МИД Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы действуют на своей территории.