Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

Япония выразила по дипломатическим каналам протест России в связи с учебными стрельбами в районе острова Кунашир, который Токио считает своей территорией, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
По его словам, власти Японии собирают информацию о стрельбах, которые планируются с 5 по 10 августа на Кунашире, сообщает РИА Новости.
«По дипломатическим каналам 1 августа мы заявили протест российской стороне, сообщив, что наращивание российского военного присутствия на северных территориях не соответствует нашей позиции и неприемлемо», — подчеркнул Суга.
Ранее глава МИД Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы действуют на своей территории.