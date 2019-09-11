Япония выразила протест КНДР в связи с ракетными испытаниями

Утром Пхеньян объявил, что КНДР испытала новую реактивную систему залпового огня в присутствии лидера страны Ким Чен Ына. Дальность полета снарядов составила 330 километров. Правительство Японии признало, однако, что пуски ракет не угрожали ее безопасности.(РИА Новости)