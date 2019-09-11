Япония выразила протест КНДР в связи с ракетными испытаниями

Япония выразила КНДР протест по дипломатическим каналам в Пекине в связи с проведенными накануне Пхеньяном новыми ракетными испытаниями, сообщает в среду информационное агентство Киодо.
По его данным, министерство иностранных дел Японии выразило свой протест, расценивая северокорейское испытание как пуск баллистической ракеты малого радиуса действия в нарушение резолюций СБ ООН.
Утром Пхеньян объявил, что КНДР испытала новую реактивную систему залпового огня в присутствии лидера страны Ким Чен Ына. Дальность полета снарядов составила 330 километров. Правительство Японии признало, однако, что пуски ракет не угрожали ее безопасности.(РИА Новости)
| 2019-09-11T15:12:32+00:00 11 сентября 2019, 15:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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